Albuquerque aposta num governo de continuidade e com menos uma secretaria

Novo governo da Madeira vai ter sete secretarias regionais e a única mudança prende-se com a saída do CDS-PP. Albuquerque mantém núcleo duro e defende experiência governativa.

O XV Governo da Madeira, que tomará posse na quinta-feira, é praticamente igual ao actual executivo demissionário e, com sete secretarias regionais, vai ser o mais pequeno dos quatro governos de Miguel Albuquerque. O líder do PSD-M apresentou esta terça-feira ao representante da República o futuro elenco governativo, que conta apenas com uma mudança: a saída do ex-líder regional do CDS-PP, Rui Barreto, que ocupava a única secretaria detida pelos centristas, até porque o novo acordo entre sociais-democratas e o CDS-M é apenas de incidência parlamentar.