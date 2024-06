Com uma corda e um íman, eles pescaram um cofre com mais de 90 mil euros

Let's Get Magnetic/Instagram

James e Barbie começaram a pescar objectos de metal na pandemia “para enriquecer e limpar o meio ambiente”. No final de Maio, o objectivo concretizou-se: encontraram um cofre com 92 mil euros.

Há muito que James Kane e Barbie Agostini sonhavam encontrar um tesouro perdido no fundo dos lagos da cidade de Nova Iorque. No início da pandemia decidiram experimentar pesca magnética para ver se tinham sorte e, já agora, “enriquecer e limpar o meio ambiente”. No final de Maio, isso concretizou-se: descobriram 92 mil euros.

Foto





Segundo o Guardian, a pesca já rendeu uns quantos objectos nos últimos anos, incluindo armas antigas, granadas da Segunda Guerra Mundial, jóias, moedas estrangeiras, e, mostram as fotografias que o casal publica no Instagram, uma trotinete, placas de sinalização, computadores e até telemóveis com teclas.

No entanto, nenhuma descoberta se compara ao cofre com um tesouro que encontraram na tarde da passada sexta-feira, dia 31 de Maio.

O método e pesca que utilizaram foi simples: prenderam um íman a uma corda e lançaram-na à água. Nesse dia, foram pescar para o Flushing Meadows Corona Park, que fica no bairro de Queens, e o íman da corda agarrou um cofre velho.

No interior, declarou James, citado pelo diário britânico, estavam “duas pilhas de notas de cem [dólares]”. No total, contaram 100 mil dólares (92 mil euros).

“Ainda não parece real”, afirmou numa outra entrevista ao canal norte-americano ABC News, acrescentando, no entanto, que grande parte das notas está rasgada por terem estado em contacto com a água.

Depois da surpresa inicial, o casal ligou à polícia de Nova Iorque para saberem se podiam ficar o dinheiro. Como as autoridades não conseguem identificar o proprietário original do cofre nem averiguar se o mesmo está associado a algum tipo de crime, James e Barbie foram autorizados a ficar com ele.

No canal do YouTube @LetsGetMagnetic, estão publicados os vídeos das anteriores descobertas que contam com milhares de visualizações e 4,46 mil subscritores.

Por enquanto, ainda não há imagens ou vídeos sobre o novo tesouro e também não conseguiram lucrar com ele. As notas desfazem-se ao toque e a única solução é levá-las ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que fica em Washington, para serem recuperadas.

Em declarações à ABC News, Barbie acredita que os vídeos são um sucesso porque “as pessoas gostam de ver outros a tirar o lixo da água, especialmente no coração da cidade de Nova Iorque”.