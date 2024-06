Falemos então de conflitos de interesse, caro Pedro Nuno

Foi com uma lágrima no canto do olho que assisti à súbita preocupação de Pedro Nuno Santos com os conflitos de interesse. Poucas coisas fazem mais falta à pátria do que prestar a devida atenção a esse velhíssimo berbicacho nacional. O mantra de António Costa sobre a política e a justiça teve a arte de nos confundir durante demasiado tempo. Resultado: judicializou a política, e tudo o que não era crime passou a ser aceitável politicamente. Pedro Nuno descobriu, enfim, que há inúmeras situações que podem ser simultaneamente legais e politicamente inadmissíveis. Ou será que não descobriu?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt