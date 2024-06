Estamos a falar de paz em Gaza ou da sua simulação?

Os dois pesos e as duas medidas que a União Europeia e os EUA têm aplicado à Rússia e a Israel vão ter um custo elevado para as democracias ocidentais. A fraca condenação da crueldade dos ataques à Faixa de Gaza e a indiferença, quer face à utilização da fome com método de guerra, quer à dimensão da catástrofe humanitária, por oposição ao que acontece na Ucrânia, têm duas consequências desde já. A saber: as democracias ocidentais perdem credibilidade para que se apresentem como as guardiãs da ética e da defesa dos direitos humanos e a discrepância entre as posições governamentais e as manifestações juvenis acentua a desconfiança na representação política. Há um antes e um depois do desumano ataque a Rafah. Vamos por partes.

