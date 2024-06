Modi apostou forte nas eleições, mas deve precisar dos aliados para continuar a governar a Índia

O Partido Bharatiya Janata (BJP) venceu as eleições legislativas da Índia pela terceira vez consecutiva e Narendra Modi vai igualar o feito do líder histórico da independência Jawaharlal Nehru e assumir um terceiro mandato como primeiro-ministro do mais populoso país do mundo.

