Estudo conclui que conduzir em Lisboa é muitíssimo stressante

Conduzir em Lisboa não é para cardíacos, conclui um estudo recente, que mediu o ritmo do coração de voluntários numa viagem de carro de meia hora pela cidade. Foi assim que a DiscoverCars testou o stress no tráfego de nove capitais europeias, onde se inclui a capital portuguesa.

Num estudo divulgado a 20 de Maio, a empresa de aluguer de carros concluiu que Lisboa é a segunda capital europeia mais stressante para conduzir. Para além da cidade portuguesa, participaram no projecto condutores de Oslo, Milão, Londres, Budapeste, Munique, Praga, Barcelona e Cracóvia.

A empresa de aluguer de carros recolheu dados sobre a frequência cardíaca de cada condutor em repouso e durante a condução numa viagem de 30 minutos, através da medição dos batimentos cardíacos por minuto (BPM) máximo e mínimo em ambas as situações.

Posteriormente, foi feita a média das frequências mínimas em repouso e em condução. Com a ajuda do médico especializado em medicina interna, Dr. Adedeji Saheed, foi possível criar um índice a que chamaram Classificação de Stress, diz a empresa em comunicado

Lisboa surge com uma Classificação de Stress de 36, fixando-se como a segunda cidade mais stressante para conduzir, apenas atrás de Oslo, na Noruega, com uma classificação de 37.5.

O ritmo cardíaco máximo do condutor lisboeta em actividade atingiu 134 BPM, e em repouso chegou aos 122 BPM. De acordo com o Dr. Saheed, este valor localiza-se acima do intervalo tipicamente esperado, podendo indicar stress ou ansiedade. No entanto, o estudo refere que o ritmo cardíaco deste condutor era “em geral, um pouco mais elevado do que o de alguns dos outros condutores, com um mínimo de 80 BPM em repouso”.

Depois de Oslo e Lisboa aparece Milão, em Itália, com uma Classificação de Stress de 30. Seguem-se Londres, Budapeste, Munique, Praga e Barcelona. Cracóvia, na Polónia, ocupa o último lugar na lista, com uma classificação de 9.5.

Além disso, a DiscoverCars também recorreu a informações de plataformas online como o Reddit ou fóruns de viagens e de condução para perceberem a opinião da comunidade sobre as condições das estradas e estacionamento de cada uma destas cidades.

Segundo a empresa, "Lisboa tem muitas ruas estreitas, especialmente no centro histórico da cidade, o que pode tornar a condução stressante". O estudo refere que “os habitantes locais também dizem que as estradas podem ser sinuosas”.

