A antiga estação de Outiz transformou-se no Apeadeiro d’Outiz Bar

A antiga estação ferroviária de Outiz, inaugurada no dia 12 de Junho de 1881, véspera de Santo António, no Km 52.1 da Linha Porto-Póvoa-Famalicão, é agora um bar de apoio à via ciclo-pedonal instalada no percurso da antiga ferrovia.

Abandonado durante vários anos, o edifício do apeadeiro foi reabilitado e a inauguração do Apeadeiro d'Outiz Bar, localizado à face da Estrada Nacional 206, aconteceu este fim-de-semana. "Um bonito ponto de encontro para as horas de lazer”, descreveu o presidente da câmara de Famalicão, Mário Passos. "É um espaço excelente para conviver entre amigos ou para retemperar forças depois de uma caminhada, uma corrida ou de uma boa pedalada. É uma estação com paragem obrigatória”, afirmou.

Foto Apeadeiro d'Outiz Bar Diana Correia | CMVNF

Refira-se que a intervenção acontece no âmbito da construção da via ciclo-pedonal Famalicão-Póvoa de Varzim construída no antigo ramal ferroviário ao longo de 27 quilómetros e inaugurada em Julho de 2021 — a obra teve um custo de 4.3 milhões de euros e beneficiou de um co-financiamento FEDER no âmbito do Programa Operacional Norte 2020 no valor de 3.6 milhões. O antigo trajecto dos comboios encerrou em 1995.

No âmbito desta empreitada, o antigo apeadeiro de Outiz foi entregue pelo IP (Infra-estruturas de Portugal) à autarquia, com o intuito de ser reabilitado e para aí instalar, juntamente com a Junta de Freguesia, um equipamento de apoio à ciclovia, com bar e espaço de manutenção de bicicletas.

Foto Apeadeiro d'Outiz Bar Diana Correia | CMVNF

