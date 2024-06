IRS no Parlamento: partidos em duelo para baixar impostos

Oitavo escalão. Progressividade. Tabela geral. IRS Jovem. Conceitos que estarão em discussão no Parlamento numa altura em que as duas propostas de redução dos escalões de IRS vão mais uma vez a votos. O Manual de Economia desta semana é sobre impostos, em particular sobre as causas e consequências da potencial descida do IRS.

