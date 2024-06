Quem veste o quê nos convocados para o Euro 2024

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta terça-feira os números das camisolas que os jogadores vão usar no Euro 2024.

A maioria dos jogadores convocados para o Europeu de 2024 vai manter o número na camisola, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esta terça-feira. No entanto, há algumas novidades, como é o caso de Gonçalo Ramos, que desta vez vai usar a camisola nove da selecção nacional.

Depois de ter sido o camisola 26 no Mundial 2022, Gonçalo Ramos, avançado do Paris Saint-Germain, vai usar o mítico número nove no torneio, que se disputa de 14 de Junho a 14 de Julho na Alemanha.

O capitão Cristiano Ronaldo mantém a camisola sete, que usa desde o Euro 2008, naquela que será a sua sexta participação num Campeonato Europeu. Pepe mantém-se com o três, Ruben Dias o quatro, João Palhinha o seis, Bruno Fernandes o oito, Bernardo Silva o 10, João Félix o 11 e João Cancelo o 20.

Na baliza, apesar da titularidade, Diogo Costa continua a usar o 22, com Rui Patrício a manter a camisola número um e José Sá a 12.

Dos jogadores que estiveram no Mundial 2022, Diogo Dalot trocou o dois, que passa a ser de Nélson Semedo, pelo cinco (que era de Raphaël Guerreiro), enquanto Danilo (13), Rúben Neves (18), Nuno Mendes (19) e António Silva (24) mantiveram o mesmo número, ao contrário de Rafael Leão (17) e Matheus Nunes (16). Este último cedeu o 23 a Vitinha.

Depois de ter falhado o Mundial 2022, devido a lesão, Diogo Jota volta a vestir a camisola 21, que pertenceu a Ricardo Horta no Qatar 2022, no lote de convocados de Roberto Martínez, que inclui ainda Gonçalo Inácio (14), João Neves (15), Pedro Neto (25) e Francisco Conceição (26). Os quatro estream-se em grandes competições ao serviço da selecção portuguesa.

No Euro 2024, Portugal vai disputar o Grupo F. A selecção estreia-se no torneio contra a República Checa a 18 de Junho. Seguem-se os jogos frente à Turquia, no dia 22, e à Geórgia, a 26 de Junho.