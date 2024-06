Portugal vence e continua no caminho para o Euro 2025

Selecção nacional voltou a vencer a Irlanda do Norte, num jogo que lhe garantiu um lugar no playoff de qualificação para o Euro 2025. Ficou ainda mais perto de subir à Liga A.

Depois de uma vitória frente à Irlanda do Norte por 4-0, em Leiria, na passada sexta-feira, as "navegadoras" voltaram a ganhar à mesma selecção. Esta terça-feira, em Lurgan, Portugal venceu por 1-2 e garantiu, assim, que continuam no apuramento para o Europeu de Futebol de 2025, disputado de 2 a 27 de Julho, na Suíça.

Além disso, a selecção nacional feminina de futebol fica, com este resultado, mais próxima de alcançar a subida à Liga A.

Antes do jogo, Ana Borges previu encontrar uma Irlanda do Norte "com o orgulho ferido", depois da derrota da passada sexta-feira, principalmente por estarem a jogar em casa e "quererem limpar a imagem", referiu a defesa citada pela Federação Portuguesa de Futebol.

A antevisão estaria parcialmente certa. Seis minutos após o início do jogo, Wade, solta de marcação, aproveitou um cruzamento para inaugurar o marcador frente à selecção portuguesa.

Portugal, que dominou o campo nos dez minutos seguintes, reagiu bem ao golo das norte-irlandesas. Essa intensidade acabou por se reflectir no golo de Kika Nazareth, aos 17 minutos, após cruzamento de Lúcia Alves.

A pressão portuguesa não diminuiu e culminou com novo golo aos 29 minutos, graças a uma recuperação de Andreia Norton, que com um remate forte de pé esquerdo não deu hipóteses à guarda-redes Burns.

Portugal manteve o ascendente até ao intervalo, com destaque para dois remates perigosos de Telma Encarnação e Andreia Jacinto.

Segunda parte de menos futebol

A segunda parte foi marcada por algumas paragens, motivadas por assistência médica, e por várias substituições nas duas equipas. O jogo foi perdendo intensidade, com Portugal a controlar.

Com este resultado, Portugal lidera, com 12 pontos, o grupo onde se apuram os três primeiros para o play-off. O vencedor sobe para a Liga A da Liga das Nações 2025/26. Com esta diferença, Portugal já tem garantido o seu lugar na corrida para o Euro 2025.

A Bósnia-Herzegovina, que venceu esta terça-feira na recepção a Malta por 2-1, é segunda do grupo, com seis pontos. A Irlanda do Norte, terceira, tem quatro pontos, e Malta ocupa o quarto e último lugar, com um ponto.

No dia 12 de Julho, as "navegadoras" jogam na Bósnia-Herzegovina mais um jogo da fase de grupos.