Lesão no joelho força Djokovic a desistir de Roland Garros

O campeão em título Novak Djokovic abandonou o Open de França antes dos quartos-de-final do torneio devido a uma lesão num joelho. A lesão antiga agravou-se no jogo da quarta ronda, frente a Francisco Cerundolo, informaram os organizadores do torneio esta terça-feira.

Esta desistência acaba com o sonho do sérvio de conseguir o 25.º troféu do Grand Slam, que seria novo recorde. Como consequência, no final deste mês também perderá o posto de número um do ranking mundial para o italiano Jannik Sinner.

"Devido a uma rotura do menisco medial do joelho direito, detectada durante uma ressonância magnética, Djokovic, que deveria defrontar Casper Ruud nos quartos-de-final de amanhã [esta quarta-feira], foi forçado a retirar-se do torneio de Roland Garros", informaram os organizadores citados pela Reuters.

Ruud, vice-campeão do ano passado, tem, assim, lugar garantido nas meias-finais da prova.

O tenista sérvio já tinha confirmado que sofria de uma lesão há algumas semanas e que o problema se tinha agravado quando escorregou durante o jogo contra Cerundolo.