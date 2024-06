I e II Ligas de futebol com recorde de espectadores na época 2023/24

A I Liga e a II Liga registaram um número recorde de espectadores nos estádios na época 2023/24, individual e colectivamente. O total combinado é superior a 4,2 milhões de espectadores, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) esta terça-feira.

Segundo dados do Barómetro e Observatório da LPFP, divulgados no site oficial do organismo, o número de espectadores aumentou mais de 10% em relação à temporada anterior.

O escalão principal, que consagrou o Sporting como campeão, registou a presença de mais de 3,7 milhões de espectadores nas bancadas dos recintos, quase sete vezes mais do que a II Liga (555.575). Este número é o mais elevado desde que há registo, ou seja, desde a época de 2012/2013.

O número surpreende, principalmente depois do artigo “Porque estão os estádios vazios em Portugal?”, conduzido pela Universidade do Minho e publicado em Fevereiro na Soccer & Society, que escalpeliza as razões para a ausência dos adeptos nos estádios.

De acordo com o estudo, a distância em relação aos estádios, o preço dos bilhetes e os horários dos jogos estão entre as principais razões para o divórcio entre os adeptos e os jogos de futebol.

Paulo Reis Mourão, especialista e autor do estudo, explicou à agência Lusa que há uma grande discrepância entre "as quotas e o valor dos bilhetes face ao rendimento médio do país." Ademais, "o adepto, para lá do custo primário do bilhete, gasta em média mais 15 a 20 euros noutras despesas associadas e sente-se exausto em termos de capacidade de despesa", acrescentou.

Os horários "são valorizados na vertente da transmissão televisiva, sem pensar no adepto que tem família e trabalha no dia seguinte", segundo o autor. A este factor, ainda se acrescenta a distância de "dezenas ou centenas de quilómetros para ver um jogo", concluiu.