A despedida de Sérgio Conceição: “Fui sempre frontal, leal e fiel”

O ex-treinador do FC Porto usou as redes sociais para deixar uma mensagem de despedida. Francisco Conceição e Pepe também se manifestaram sobre a sua saída.

Depois de sete anos e 11 títulos, Sérgio Conceição abandonou o leme azul e branco, e se numa nota de imprensa emitida na segunda-feira o ex-treinador do FC Porto já dava conta da sua desvinculação do clube e mostrava-se desiludido com o contexto em que saiu, esta terça-feira recorreu às redes sociais para voltar ao tema para deixar uma mensagem de despedida.

"Termina hoje um ciclo. Um ciclo que começou há mais de 30 anos, quando o meu pai me trouxe até à porta do Estádio das Antas para iniciar a maior viagem da minha vida. Os 120km que separam Ribeira de Frades do que é hoje o Dragão pareciam um mundo. Mas o meu mundo, pelas portas deste clube, tornou-se bem maior", lê-se na publicação do Instagram.

Admitindo que não foi sempre "o mais fácil, o mais bem-humorado", garantiu ter sido "sempre frontal, leal e fiel, tanto ao clube, como a cada uma das pessoas" com quem se cruzou no seu percurso com o clube iniciado em 1991. "Acompanharei de longe, mas de perto no coração. Para sempre um de vós", rematou Sérgio Conceição.

Francisco Conceição, jogador do FC Porto e filho do ex-treinador, despiu-se do papel de jogador "azul e branco" na mensagem que deixou ao pai nas redes sociais: "Falarei como filho porque a nossa história Jogador/Treinador terminou no FC Porto."

O jogador de 21 anos continuou: "Fizeste o que nunca ninguém tinha feito e entraste na história do clube do teu coração. Deixaste um legado e isso ninguém vai apagar."

No mesmo sentido, Pepe também se pronunciou no Instagram, onde agradeceu ao "homem do leme" por lhe ter dado a oportunidade de competir no seu regresso ao FC Porto.

"Obrigado pelo que lutou, pelo que ensinou, pelo que conquistou. A história não se apaga. Obrigado Mister", concluiu o defesa de 41 anos.

Sérgio Conceição, que renovou contrato com o clube no dia 25 de Abril, ainda durante o período eleitoral que conduziu à saída de Pinto de Costa da liderança do FC Porto, promete em breve "contar a verdade" sobre o processo agora fechado com a rescisão contratual, sem indemnização.