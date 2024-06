Desistência de Djokovic abre o início da era Sinner

Quando, na segunda-feira, Novak Djokovic se despediu do público do court Philippe-Chatrier, após a vitória épica sobre Francisco Cerundolo, poucos podiam antever que se tratava de um adeus definitivo. Contudo, o sérvio confirmou aquilo que colocara como hipótese após o último embate de quatro horas e meia: a lesão no menisco do joelho direito, diagnosticada após uma ressonância magnética, é de tal forma grave que não pode voltar a competir em Roland-Garros. Esta desistência significa que irá haver um novo vencedor do torneio, que Casper Ruud avança para as meias-finais sem ter de entrar em campo e que Jannik Sinner será, aos 22 anos, o primeiro italiano a liderar o ranking ATP desde a sua criação, em 1973.

“Representa um grande resultado e ética de trabalho. Era um dos objectivos meus e da minha equipa. O mais importante é melhorar como jogador e pessoa, rodeando-me de pessoas óptimas. De momento, estou ansioso pelas meias-finais”, reagiu Sinner. A notícia surgiu a meio da tarde, quando o italiano já comandava o duelo com Grigor Dimitrov (8.º no ranking), por dois sets a zero. A servir para fechar a 5-4, Sinner cedeu pela primeira vez o break, mas acabaria por confirmar o excelente momento de forma e superar o búlgaro, com os parciais de 6-2, 6-4 e 7-6 (7/3), somando a 12.ª vitória consecutiva em majors, no seguimento do triunfo, em Janeiro, no Open da Austrália.

O italiano apresenta um registo de 33 vitórias em 35 encontros realizados este ano, mas a sua ascensão vem desde o último US Open, ao sofrer somente quatro derrotas em 57 encontros disputados. “É óptimo para a Itália; temos grandes jogadores e grandes treinadores e podemos constatar isso agora. Fico feliz por fazer parte deste movimento, é óptimo ver as pessoas a jogar cada vez mais. Temos muitos torneios: juniores, futures e challengers e temos grandes provas, torneios ATP, ATP Finals em Turim e Roma e temos a Next Gen em Milão. É óptimo ver este movimento em Itália”, disse Sinner, após qualificar-se pela primeira vez para as meias-finais de Roland-Garros.

Para chegar à primeira final desde 2004 sem Djokovic, Roger Federer ou Rafael Nadal, Sinner terá de ultrapassar Carlos Alcaraz (3.º), naquela que é considerada uma final antecipada. Nos quartos-de-final, o espanhol de 21 anos derrotou Stefanos Tsitsipas (9.º), por 6-3, 7-6 (7/3) e 6-4.

No torneio feminino, Coco Gauff (3.ª) somou a 30.ª vitória este ano e qualificou-se para a sua segunda meia-final em Roland-Garros, sendo, aos 20 anos, a mais nova a alcançar a terceira semifinal consecutiva em provas do Grand Slam desde Maria Sharapova, em 2007. A campeã do último US Open cedeu pela primeira vez um set em Paris, mas superou Ons Jabeur (9.ª), por 4-6, 6-2 e 6-3.

A seguir, a incontestável número um mundial Iga Swiatek somou a 40.ª vitória sobre uma adversária do top 10 ao eliminar, por 6-0, 6-2, a checa Marketa Vondrousova (6.ª), campeã em título de Wimbledon e finalista aqui em 2019. Na quinta-feira, a polaca decide com Gauff um lugar na final de sábado.