Rodrigo Amarante anuncia concerto a solo para Setembro no B.Leza

O cantor e compositor brasileiro regressa a Lisboa para um concerto de voz, violão e piano, dia 25 de Setembro no B.Leza, com bilhetes à venda a partir desta quinta-feira.

Primeiro com Los Hermanos e mais tarde a solo, Rodrigo Amarante é já uma presença assídua em Portugal. Cavalo (2013), o disco que lançou em nome próprio depois das experiências de outros grupos como a Orquestra Imperial e os Little Joy, foi apresentado em Portugal várias vezes, com uma última digressão em 2016 que passou por Lisboa, Faro, Leiria, Aveiro e Braga. E o seu segundo álbum, Drama, lançado em 2021, antecedeu outros concertos, os mais recentes dos quais foram em Abril de 2022, no Festival Tremor (Açores) e no Capitólio, em Lisboa.

Nascido no Rio de Janeiro, em 6 de Setembro de 1976, e a morar fora do Brasil, nos Estados Unidos, desde há uma década, Rodrigo Amarante fará o seu regresso a Portugal com um concerto em Lisboa só de voz, violão e piano, conforme anunciam agora os promotores, a empresa Canto. Será no clube B.Leza, no dia 25 de Setembro, e os bilhetes (a 28 euros) serão postos à venda a partir desta quinta-feira, 6 de Junho. No comunicado da Canto, assegura-se que “Amarante voltará a ecoar por cá, tão familiar e primordial como se converteu nos últimos anos”, num concerto cujo alinhamento se formará “em torno dos trabalhos Cavalo e Drama”.

É, dizem os promotores, “um cancioneiro em que toda a delicadeza das palavras revela uma metafísica do quotidiano e do absurdo em que vivemos”, dando-nos a provar “amargura e doçura na sua poesia, Sol e Lua nos seus arranjos sonoros”.