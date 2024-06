Quarta na TV: A Acólita entre uma Terra Sangrenta e a Rua dos Anjos

CINEMA

Um Homem à Altura

Cinemundo, 20h50

Comédia romântica francesa sobre uma advogada que perde o telemóvel e, ao falar com o homem que o encontra, decide marcar um encontro com ele. Só não esperava que ele fosse tão baixinho... Realizado por Laurent Tirard, este filme é um remake da produção argentino-brasileira Corazón de León. Tem no elenco a belga Virginie Efira e Jean Dujardin (Óscar de melhor actor pel’O Artista), bem como o realizador Cédric Kahn.

Terra Sangrenta

Hollywood, 21h30

Uma história de amizade, sobrevivência e perseverança dirigida por Roland Joffé, na sua estreia em longa-metragem. Baseia-se num artigo de um repórter do jornal The New York Times, Sidney Schanberg (vencedor do Pulitzer), sobre a sua experiência com o jornalista cambojano Dith Prahn durante a revolução levada a cabo pelos “khmer vermelhos” no Camboja.

Schanberg é interpretado por Sam Waterston; Prahn, por Haing S. Ngor, que se estreou como actor e enriqueceu a personagem com acontecimentos reais da sua vida naquela altura: foi torturado por pertencer à classe intelectual e forçado a esconder que era médico e a trabalhar como taxista durante quatro anos, até conseguir fugir para a Tailândia. O filme ganhou vários prémios, incluindo três Óscares: melhor actor secundário (Haing S. Ngor), fotografia (Chris Menges) e montagem (Jim Clark).

SÉRIES

The Good Karma Hospital

AXN White, 22h16

Enfrentar o passado, lidar com emergências presentes, encarar um futuro incerto. Eis o prognóstico para o quarto turno do drama médico de Dan Sefton, em exibição a partir de hoje, às quartas.

Passado num hospital do sul da Índia onde os recursos são escassos mas as aprendizagens são valiosas, centra-se numa jovem médica (interpretada por Amrita Acharia) que ali chegou vinda de Inglaterra e teve de se adaptar àquela dura realidade, e na directora da unidade (Lydia Fonseca), que faz o que pode com o (pouco) que tem. Nesta quarta e última temporada, a série acolhe duas adições ao corpo médico/elenco: os doutores Samir Hasan (Harki Bhambra) e Nikita Sharma (Rebecca Ablack).

Star Wars: A Acólita

Disney+, streaming

Estreia. Com cenas filmadas na Madeira e com Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto e Carrie-Anne Moss no elenco, esta série tem ao leme Leslye Headland, a dramaturga tornada argumentista e realizadora responsável por séries como Boneca Russa e filmes como Quatro Amigas e Um Casamento. Passa-se um século antes dos eventos de Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma, quando um jedi investiga crimes pela galáxia e se cruza com uma ex-padawan, aprendiz de jedi.

DOCUMENTÁRIO

Rua dos Anjos

TVCine Edition, 23h

Duas mulheres partilham experiências e saberes, num documentário que é na verdade o registo de um encontro e uma cumplicidade entre uma actriz-realizadora, a brasileira Renata Ferraz, e uma trabalhadora do sexo tornada co-autora, a moçambicana Maria Roxo. Esta não chegou a ver o filme acabado: de saúde frágil, foi hospitalizada quatro meses após o término das filmagens e faleceu dois meses mais tarde.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h16

Rita Blanco é a protagonista desta entrevista informal feita por Fátima Campos Ferreira. Promete ir das tábuas do teatro até ao plateau das telenovelas, passando por filmes de Canijo, Botelho, Gascon ou o oscarizado Amour de Michael Haneke, pela série Conta-me Como Foi, por dobragens que não dá para esquecer (por exemplo, a Dory de À Procura de Nemo) ou sketches de Herman José.

À conversa hão-de vir também traços pessoais da actriz que, aos 61 anos, se mantém “provocadora e desafiante, num acto de inteligência e até timidez”, como resume a RTP, recusando refrear a liberdade de opinião e sem esmorecer o investimento em causas como a defesa dos animais.

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves recebe José Gameiro para uma entrevista pautada por “traições, enganos, infidelidade”, elenca o canal. A ideia é dissecar o Manual de Infidelidade que o psiquiatra escreveu com base em mais de quatro décadas de experiência em terapia de casal. É um livro que permite “descobrir um pouco mais do que acontece quando um casal se senta à frente de um psiquiatra, para lhe confessar que um dos cônjuges (ou até os dois) andou sentado noutras mesas ou deitado noutras camas”, garante.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Itália

RTP1, 18h23

Em directo de Limassol, no Chipre, a final do Campeonato da Europa de sub-17 joga-se entre Portugal e Itália. A selecção lusa chegou aqui depois de ter batido a Sérvia; a italiana, após a vitória sobre a Dinamarca.