Jovens descobrem fóssil de um T-rex juvenil nos EUA – e isso deu origem a um filme

Dois irmãos, o seu pai e um primo estavam a dar uma caminhada em família, em 2022, pelas terras áridas do estado norte-americano do Dacota do Norte, quando, de olhos bem abertos, descobriram o fóssil de um Tyrannosaurus rex juvenil. Agora, o Museu da Natureza e da Ciência de Denver, nos EUA, vai ter uma exposição temporária do fóssil e será exibido um documentário sobre a descoberta a partir do dia 21 de Junho, foi anunciado esta terça-feira.

