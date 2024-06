Foram avistadas pelo menos seis baleias no canhão de Lisboa

A SeaEO Tours, uma empresa que realiza passeios de barco turísticos e científicos, avistou, entre os dias 24 e 25 de Maio, pelo menos seis baleias-comuns (Balaenoptera physalus), perto de Lisboa. Um dos animais estaria com uma cria. O registo em vídeo de uma baleia com cerca de 20 metros foi feito no dia 25 de Maio.

Sidónio Paes, proprietário da SeaEO e biólogo principal da empresa, explicou que a zona do canhão de Lisboa "é bastante propícia a avistamentos desta espécie de baleia". No entanto, considera que desde 2019 tem havido cada vez mais.

Foto

A zona do canhão de Lisboa, que passa rapidamente dos 50 metros de profundidade para os 200 ou mesmo 300 metros, perante o aumento da temperatura das águas torna-se mais rica em espécies que servem de alimento à baleia-comum, como é o caso do krill e da sardinha.

O biólogo contou que "2023 foi um ano excepcional ao nível do avistamento de baleias". Porém, este ano, as águas começaram a aquecer mais tarde.

Só esta semana se registaram aumentos de temperatura, o que pode significar uma maior presença da espécie na zona a partir de agora. No entanto, Sidónio Paes salvaguarda que "ainda não há evidências científicas suficientes que liguem um fenómeno ao outro", mesmo que, nos últimos anos, se tenham registado mais avistamentos a partir de Abril ou Maio.

No dia 24 de Maio, a embarcação também se cruzou com baleias, embora as condições meteorológicas não fossem tão favoráveis à captura de imagem como no dia em que filmaram a baleia de cerca de 20 metros.

A baleia-comum é um animal que, como o nome indica, se avista com alguma facilidade. A espécie encontra-se no oceano, um pouco por todo o mundo, e o seu tamanho pode variar dos 18 aos 27 metros de comprimento.