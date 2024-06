Governo quer optimizar integração dos imigrantes, alinhando necessidades do país com entradas em território nacional. Controlo das fronteiras e reforço da segurança são prioridades.

Num momento em que mais de 400 mil imigrantes estão com as vidas suspensas em Portugal, o Governo anunciou o novo Plano de Acção para as Migrações para resolver com urgência os processos pendentes, mas também para melhorar a integração e atrair trabalhadores qualificados para o país.