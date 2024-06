MP pede julgamento para Salgado, Sobrinho e restantes arguidos do BESA

O Ministério Público defendeu esta segunda-feira no debate instrutório do processo do Banco Espírito Santo Angola (BESA), que decorre no Tribunal Central de Instrução Criminal, que os cinco arguidos sejam levados a julgamento "nos exactos termos da acusação".

Em causa estão o ex-presidente do BESA, Álvaro Sobrinho, acusado de 18 crimes de abuso de confiança e cinco de branqueamento, o ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, a quem foram imputados cinco crimes de abuso de confiança e um de burla, e os ex-administradores Amílcar Morais Pires, visado por um crime de abuso de confiança e outro de burla, Helder Bataglia, acusado de um crime de abuso de confiança, e Rui Silveira, que responde apenas por um crime de burla.

"Cabe concluir que deverão os mesmos ser pronunciados nos exactos termos da acusação", afirmou a procuradora Rita Madeira, que repartiu durante hora e meia as alegações do Ministério Público com a sua colega Sandra Oliveira, acrescentando: "Existem fortes indícios da prática dos crimes pelos arguidos".

A acusação foi conhecida em Julho de 2022 e respeita à concessão de financiamento pelo BES ao BESA, em linhas de crédito de Mercado Monetário Interbancário e em descoberto bancário. Por causa disso, a 31 de Julho de 2014 o BES encontrava-se exposto ao BESA no montante de perto de 4,8 mil milhões de euros.

As vantagens decorrentes da prática dos crimes indiciados neste inquérito contabilizam-se nos montantes globais de 5.048.178.856 euros e de 210.263.978 dólares norte-americanos, de acordo com a acusação.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Acção Penal, além "das quantias movimentadas indevidamente a débito das contas do BESA domiciliadas no BES, em Lisboa, para crédito de contas de estruturas societárias que funcionaram em seu benefício pessoal, também em diversas ocasiões Álvaro Sobrinho utilizou a liquidez disponibilizada naquelas duas contas bancárias para fazer face ao pagamento de despesas na aquisição de bens e no financiamento directo da actividade de outras sociedades por si detidas".