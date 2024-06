Uma morte nas praias portuguesas no primeiro mês da época balnear

No primeiro mês da época balnear deste ano, entre dia 1 e 31 de Maio, foi registada uma vítima mortal nas praias portuguesas, segundo o balanço divulgado esta segunda-feira pela Autoridade Marítima Nacional (AMN). Foram ainda realizados 26 salvamentos e 149 acções de primeiros socorros.

O único “acidente mortal” do mês de Maio, detalha a AMN, aconteceu numa zona marítima não vigiada: o algar de Benagil, atracção turística no concelho algarvio de Lagoa. Foi indicada “doença súbita” como causa provável da morte.

Todos os municípios do Algarve iniciaram a época balnear no passado sábado, 1 de Junho, à excepção de Albufeira, onde já tinha entrado em vigor a 15 de Maio. Apesar das especificidades de cada região (que pode consultar aqui), considera-se que a nível nacional a época balnear decorre este ano entre 1 de Maio e 31 de Outubro.

“No presente momento, existe ainda um número significativo de praias que não possuem qualquer sistema de vigilância ou apoio a banhistas”, alerta a Autoridade Marítima Nacional.

Para evitar novos acidentes, as autoridades apresentam algumas recomendações aos banhistas: frequentar as praias permanentemente vigiadas; não ingerir bebidas alcoólicas antes de mergulhar no mar; vigiar sempre as crianças; respeitar os períodos de digestão e não entrar em águas frias de forma repentina.

O mesmo balanço aponta zero acidentes mortais em praias marítimas não vigiadas antes de 1 de Maio, uma vez que a AMN apenas regista os óbitos que pode confirmar terem ocorrido em contexto balnear.