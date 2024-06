Em duas décadas, população a partir dos 80 anos quase duplicou. E isso traz desafios

A população portuguesa está a envelhecer a um ritmo muito rápido e é justamente no grupo dos mais idosos, a partir dos 80 anos, que este crescimento tem sido mais acelerado. Em apenas duas décadas, o número de pessoas com 80 ou mais anos quase duplicou no país e representava já 6,9% do total da população em 2022. Portugal surgia, então, no quarto lugar dos países da União Europeia (UE) com a maior proporção de pessoas em idades mais avançadas, imediatamente a seguir à Itália, à Alemanha e à Grécia, de acordo com o mais recente retrato comparado efectuado pelo Eurostat, o gabinete de estatísticas da UE.

