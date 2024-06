APRe! quer mudanças na lei para que rendimentos até 600 euros sejam abrangidos pelo CSI

É uma reivindicação antiga da APRe! – Aposentados, Pensionistas e Reformados e que vai voltar a ser levada ao Governo: uma mudança nas contas do Complemento Solidário para Idosos (CSI), de modo que o valor de referência mensal corresponda, de facto, aos rendimentos abrangidos por esta prestação social. Porque, hoje, isso não acontece, denunciou a presidente desta associação cívica, Maria do Rosário Gama, nas páginas do PÚBLICO. Confuso? Nem por isso, basta fazer as contas.

