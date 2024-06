Adolescentes com maior capital social têm mais saúde na idade adulta, diz estudo

Estudo do Instituto de Saúde Pública do Porto concluiu que recursos que cada um de nós retira das ligações e interacções sociais durante a adolescência podem ter impacto na saúde mental e física.

Os adolescentes com um maior nível de capital social transformam-se em adultos com mais saúde. Esta é a principal conclusão de um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), publicado neste mês e disponível na National Library of Medicine​, que analisou dados de 2435 adolescentes e jovens adultos, avaliados aos 17 e aos 21 anos, para perceber de que forma é que os hábitos e os comportamentos adquiridos na adolescência se vão reflectir no futuro próximo.