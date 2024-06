Marcelo e Bugalho, vamos falar sobre fé

Poucas coisas podem ser mais fascinantes do que a doutrina de Jesus Cristo. É inultrapassável na bondade dos princípios. E vejo neste Papa uma extensão dessa doutrina. Reconheço em Francisco a tentativa de renovar a Igreja Católica e de a resgatar para o progressismo. Foi exatamente essa a sua base fundadora. Jesus Cristo não poderia ter sido mais progressista. O homem que defendeu uma prostituta e que andava no meio dos leprosos. Não procurou um lugar ao sol entre as elites da época. Não encontro nada em Jesus que me desagrade. É tudo perfeito.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt