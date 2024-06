PS à frente da AD em nova sondagem, mas Bugalho está mais perto

O PS está à frente da Aliança Democrática (AD) na sondagem realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN. Os dados divulgados esta segunda-feira mostram que se as eleições europeias fossem hoje, Marta Temido conseguia 30,6% das intenções de voto e Sebastião Bugalho 26,6%.

As intenções de voto, medidas com distribuição de indecisos, mostram uma distância entre PS e AD de quatro pontos percentuais, uma diferença mais curta do que a registada anteriormente, em Abril, quando ainda não tinham sido anunciados os candidatos. Nessa altura, o PS conseguia 31,3%, um registo 6,5 pontos percentuais acima dos 24,8% observados pela AD no mesmo período.

Na mesma sondagem, António Tânger Corrêa, do Chega, obtém 15,5% e João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, consegue 7,5%.

Segue-se o Bloco de Esquerda, com a ex-líder Catarina Martins a somar 6,3%, Francisco Paupério do Livre arrecada 5,2% das intenções de voto e João Oliveira da CDU tem 3,5%. Em último lugar, entre os partidos com assento parlamentar, está o PAN, com Pedro Fidalgo Marques a ficar-se por 1,6%.

Em relação a Abril, o Chega, a CDU e o PAN recuam. Já a IL, o BE e o Livre aumentam.

O trabalho de campo desta sondagem decorreu entre os dias 17 e 22 de Maio, como a realização de 801 entrevistas. A margem de erro é de 3,5%

As eleições europeias acontecem no próximo dia 9. No último domingo os eleitores que foram às urnas usaram a modalidade de voto antecipado.