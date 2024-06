Imigração: Marta Temido teve uma ajuda ou uma rasteira?

António Vitorino assumiu que “a transição [do SEF para a AIMA] correu mal, não vale a pena mitigar as palavras”.

Questionado sobre os problemas que têm afectado a Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), o antigo director-geral da Organização Internacional para as Migrações António Vitorino assumiu que “a transição correu mal, não vale a pena mitigar as palavras”. Foi uma ajuda ou uma rasteira à candidata do PS às Europeias?

