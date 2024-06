Governo acaba “já” com entrada de imigrantes só com manifestação de interesse

"Nem de portas fechadas, nem de portas escancaradas." O Governo vai acabar de imediato com a regra que permite a entrada de imigrantes apenas com uma "simples manifestação de interesse". O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Luís Montenegro na apresentação do novo plano para as migrações, aprovado nesta segunda-feira em Conselho de Ministros.

"Queremos terminar com alguns mecanismos que se transformaram num abuso excessivo da nossa capacidade para acolher" imigrantes. "O procedimento segundo o qual uma simples manifestação de interesse é susceptível de descontrolar" o processo de recepção de imigrantes "deve ter um fim e esse fim é hoje mesmo", vincou Luís Montenegro, que afirmou que o decreto-lei será entregue ainda nesta segunda-feira ao Presidente da República.

"Não é um ataque a ninguém em especial, mas a AIMA – Agência para a Integração, Migrações e Asilo não está a funcionar bem", apontou Montenegro. Numa clara resposta ao discurso veiculado pela direita radical populista e, em especial, por André Ventura, o chefe do Governo quis especificamente "dizer ao país" que "não há nenhuma relação directa entre a capacidade de receber e acolher imigrantes e a insegurança". "Há crimes cometidos por cidadãos nacionais e estrangeiros (...) Não vale a pena estigmatizar as comunidades do que nos procuram para trabalhar."