Debate entre todos roubou palco à campanha no dia em que Vitorino foi actor principal

A imigração foi o tema dominante no oitavo dia da campanha para as eleições europeias. Depois de no debate das rádios, que juntou os oito candidatos com representação parlamentar, o tema já ter merecido destaque, e antes de o Governo apresentar o Plano de Acção para as Migrações, António Vitorino, que acompanhou Marta Temido, cabeça de lista do PS às europeias, numa acção de campanha na Feira do Livro de Lisboa, assumiu que a transição do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para a Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) "correu mal”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt