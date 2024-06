Vê aqui os programas eleitorais dos partidos para as europeias

Com as eleições europeias a acontecer a 9 de Junho e, enquanto a campanha não encerra, os candidatos discutem as suas respostas aos problemas da Europa, da guerra na Ucrânia e no Médio Oriente à crise migratória. Mas para saber o que pensam, os debates não chegam. Aqui ficam os programas completos dos principais partidos políticos.

Aliança Democrática

A maior aposta da coligação PSD/CDS-PP/PPM para estas europeias é no reforço da defesa europeia e no apoio económico e militar à Ucrânia. O controlo das fronteiras, o combate à pobreza energética, a promoção da literacia financeira, um plano europeu de saúde mental e a integração da Inteligência Artificial na saúde são outras medidas que constam no programa “Voz na Europa”.

PS

No programa “O Futuro de Portugal na Europa”, os socialistas propõem tornar a Europa mais autónoma, forte, verde, digital e solidária. À semelhança da AD, querem assegurar o apoio à Ucrânia. Querem também uma solução "estrutural e sustentável" para o conflito israelo-palestiniano. Propõem ainda abolir os estágios não remunerados em todo o espaço europeu e um Plano Europeu para a Habitação Acessível à escala europeia.

Chega

É a primeira vez que se apresenta às eleições europeias e os temas são os mesmos das legislativas. No programa “A Europa Precisa de uma Limpeza”, elencam-se propostas de combate à imigração ilegal, uma das maiores prioridades do partido que quer deixar cair o Pacto de Migrações da ONU, deportar imigrantes ilegais e acabar com os apoios às ONG que os ajudam. O investimento na indústria de guerra, o fim da dependência militar dos Estados Unidos e o combate à corrupção são outros dos temas no programa.

Iniciativa Liberal

Os liberais querem apostar numa Europa mais competitiva e livre de burocracia, baixando e simplificando impostos e promovendo a “competição fiscal entre países e regiões”. Ambicionam atingir 2% do PIB em investimentos na NATO e ainda rever a Política Agrícola Comum (PAC).

BE

As prioridades do Bloco de Esquerda passam por uma “Europa ecológica, justa, solidária, feminista, aberta ao mundo e de Paz”, sobretudo na Ucrânia e na Palestina. Propõem o fim das offshores e a aplicação de taxas às empresas multinacionais e às transacções financeiras. No plano do ambiente, querem alcançar a meta das zero emissões com efeito de estufa até 2040 e a criação e de “10 milhões de empregos para o clima até 2030”.

CDU

Como já tem vindo a ser o discurso da coligação PCP/PEV, o programa põe a tónica no fim da moeda única europeia, do mercado único e da PAC e Política Comum das Pescas — pactos que, pelo menos, precisam de uma “modificação profunda”, de acordo com o programa comunista. Na área do emprego, querem um novo pacto: o “Pacto de Progresso Social e pelo Emprego” para combater o desemprego e a precariedade laboral. Propõem ainda a criação de um “mercado transeuropeu de fundos e pensões”. Defendem uma solução para a Palestina e a “reunificação de Chipre”. Aqui fica o programa completo.

Livre

O extenso programa do Livre divide-se em questões ecológicas, justiça social, laborais, agrícolas e piscatórias, migratórias, juvenis, habitação, saúde, cultura e ciência e ensino superior. Uma das propostas é a implementação de um “diploma correspondente a um nível europeu comum, com equivalência automática em toda a UE” em todos os cursos secundários e universitários.

PAN

“Saúde para Todos", "Direitos dos Animais", "Democracia Participativa", "Ambiente Sustentável" e "Direitos Humanos e Igualdade" são as prioridades do PAN. O partido quer incentivos para o consumo de alimentos alternativos à carne, eliminar a dependência face aos combustíveis fósseis, acabando gradualmente com todos subsídios atribuídos a partir de 2025 e a criação de um plano económico que fomente empregos “100% verdes e de longa duração”. O programa propõe ainda a criação de um Salário Mínimo Europeu.