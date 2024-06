Estes miúdos irlandeses fizeram uma música — e há quem lhe chame “hit do Verão”

A letra e o videoclip foram feitos para a Cruinniú na nÓg, um festival para jovens na Irlanda, mas a música acabou por se tornar viral assim que chegou às redes sociais.

The Spark, que em português significa “A Faísca”, está no YouTube desde o dia 17 de Maio e conta com mais de 814 mil visualizações. Com uma batida techno, há quem a considere a “música do Verão” ou até mesmo “hit do ano”.

Mas há mais: os rappers ​que dão voz à letra são, provavelmente, os mais novos de sempre a serem considerados superestrelas na Irlanda após o primeiro single (e a entrarem numa discoteca, como mostra o vídeo).

Vivem num centro de acolhimento da cidade de Cork desde que o Governo da Irlanda lhes concedeu asilo, têm entre nove e 12 anos e fizeram as letras a partir de situações que vivenciam no dia-a-dia.

“Achas que consegues parar o que nós fazemos? Duvidamos. Temos a energia e contamos-te tudo”, cantam no refrão. Além da suposta discoteca, cantam pelas ruas da cidade e nos autocarros com chapéus, correntes ao pescoço e óculos de sol.

O grupo faz parte do The Kabin Studio, um centro artístico juvenil que incentiva a criatividade dos mais novos através da música. Garry McCarthy é o director criativo do projecto e o responsável pelas letras.

Nas oficinas semanais, as crianças e os músicos do Kabin juntam-se para compor e testar ritmos musicais. The Spark já é um sucesso na Internet, mas vai ser oficialmente apresentada na Cruinniú na nÓg. Este ano, lê-se no site, o festival financiado pelo Governo da Irlanda acontece a 15 de Junho e inclui mais de mil eventos e actividades gratuitas para menores de 18 anos em todo o país. Na cidade de Cork vão realizar-se workshops de pintura, moda, animação, escrita e, claro, música.

Em entrevista a um programa da BBC Radio 4, Garry McCarthy disse que nunca pensou que a música tivesse tanto sucesso. Ainda assim, acrescentou, o que mais o surpreendeu foi a reacção dos adultos que associam este rap a “pura diversão”.

“É espantoso ver o reconhecimento que está a ter a nível internacional apenas por ser um algo positivo. Estes miúdos estão a ser quem são, são naturais e não estão a tentar ser outra pessoa como se vê com outros rappers que estão a começar. É muito honesto. É muito irlandês, mas é muito global”, completou, citado pela BBC.

Os jovens rappers também estão famosos e alguns até já deram entrevistas. À mesma rádio, Dylan, de 10 anos, revelou que foram necessários alguns ensaios para que o vídeo final ficasse como era esperado. Como está a gostar da fama, diz que esforço que compensou.

O produtor, por outro lado, espera apenas que o trabalho destes jovens inspire outros a se expressarem através da música. “Naquele dia em particular, sentimos que o grupo precisava de um pouco de energia, então colocámos uma batida de drum and bass (estilo de música electrónica) e começamos a cantar”, recordou.