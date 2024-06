Migrantes

A população migrante a nível mundial está eternamente condenada a ser minoritária no seu país de residência. Um tipo pode morar em Elvas e nunca ter ido a Lisboa ou ao Porto, mas, assim que desça do comboio em Santa Apolónia ou Campanhã, é “um dos nossos”. Um espanhol de Badajoz (ou um tailandês de Banguecoque), nem que lá more há mais de dez anos, nunca será considerado da mesma forma. Pode até ser recebido com um abraço, mas bastará candidatar-se ao mesmo emprego que um português e o lusitano achará que tem mais direito a obtê-lo.

A população migrante mundial está condenada a constituir uma minoria também no seu país de origem. Um português, a partir do momento que reside além-fronteiras, é antes de mais considerado emigrante. Desde logo, o direito de voto transita para os círculos da diáspora, onde são eleitos quatro deputados em 230 (1,7%), apesar de a população emigrante perfazer 20% da população portuguesa residente em Portugal (Relatório da Emigração de 2020, Portal das Comunidades).

Gonçalo Coelho dos Santos, Berlim

Todos os olhos…

Milhões de pessoas, um pouco por todo o mundo, partilharam a agora célebre imagem com os ditos “All Eyes on Rafah”, na passada quarta-feira. Tratava-se, afinal, de uma imagem criada por inteligência artificial, que não passava uma imagem crua o suficiente da barbárie, e que deixava de lado tantos outros genocídios relevantes. Milhões de olhos e de falangetas trabalharam nesta campanha tripartida nas redes sociais, mas pouco se viu de consequente nesta cadeia de publicações. Em simultâneo, uma dúzia de alunos da Universidade do Minho montaram uma ocupação nas instalações, com o mesmo intuito ativista. Por estes dias, nos corredores da universidade, não se falava de outra coisa. A era da comunicação de massas não nos deve cegar para a importância de promover ações tangíveis. Isto, claro, se for do nosso interesse mudar o mundo.

Carlos Castro, Azurém, Guimarães

Burros de Portugal

(…) Não fora o citado PÚBLICO teria ficado a leste do grave problema dos cavalos de charrete para que, justamente, uma senhora, de sua graça Laurentina Pedroso, diligente provedora nacional do animal, nos veio publicamente alertar. Desconhecia que estes equídeos trabalham, por vezes, em condições sub-humanas, subcavalares melhor direi, de sol a sol, puxando charretes apinhadas de gordos e anafados turistas e dirigidas por cruéis exploradores da classe equídea, “trabalhadores sem direitos” [sic].

Diz a senhora, e bem, que a estes animais deve ser garantido um horário de seis horas diárias com intervalos de 30 minutos para descanso – e talvez beber uma bica e fumar um cigarro – a cada duas horas, descanso ao domingo e férias anuais de quatro semanas. Segundo este horário laboral, se bem o entendo, um cavalinho que pega às 9h pára às 11h para descansar meia hora e retoma às 11h30. Às 13h30 pára de novo para almoçar – refeição paga pelo patrão em cantina própria ou com ‘ticket-restaurante’ – tendo até às 14h para o fazer.

(…) Tudo isto está certo e é digno da sua preocupação, mas pergunto: e os burros, senhora, os burros e as burras, porque burras também as há senhora, porque vos esqueceis delas, tanto mais que, se não estou enganado, burros e burras há muito mais por aqui do que cavalos e alguns até em lugares de provedoria.

Burros de Portugal, se não fosse eu a defendê-los quem o faria? Fica o alerta.

Jorge Mónica, Parede

Uma ou duas palavras sobre Joana Amaral Dias

Bastaram as primeiras palavras do provedor do PÚBLICO, sr. José Alberto Lemos, no pretérito dia 1 de Junho no seu texto intitulado, “Em jornalismo não deve haver temas-tabu”, para eu não deixar de estar totalmente de acordo com a indignação que lhe transmitiu o leitor Henrique Sousa.

Dar tanta importância a Joana Amaral Dias (teve uma reportagem que foi capa no P2 e chamada na primeira página, como referiu José Alberto Lemos) é um exagero, um despropósito. Esta criatura adora os holofotes da visibilidade, além de não passar de uma exibicionista (vejam-se as suas fotos em biquíni reduzido nas redes sociais), de uma trânsfuga, de uma ladina oportunista que viu a possibilidade de concorrer às eleições europeias pelo desconhecido partido ADN em que, por engano, muitas pessoas votaram nas legislativas julgando tratar-se da AD.

Lembremo-nos que Joana Amaral Dias criou questiúnculas no Bloco de Esquerda (foi bloquista, portanto) e, agora, qual apóstata renegada, transmudou-se para um partido oposto, próximo do ideário da extrema-direita. O que faz correr Joana Amaral dias é usufruir de uma prebenda, de um lugar ao sol no Parlamento Europeu, usufruir das viagens e do dinheirinho que lá irá buscar, se for eleita. Oxalá a femme fatale seja castigada por este seu vil oportunismo.

António Cândido Miguéis, Vila Real