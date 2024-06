Adele irrita-se com fã que interrompeu concerto para gritar “o orgulho [gay] é uma treta”

Adele não tolera homofobia e defendeu a comunidade LGBTI+ durante um concerto, neste fim-de-semana em Las Vegas. A cantora britânica mandou calar um fã que gritou da plateia: “O orgulho [gay] é uma treta”, referindo-se ao movimento em prol dos direitos LGBTI+. “Se não tem nada de bom para dizer, esteja calado, está bem?”, respondeu-lhe a artista.

O vídeo, onde a cantora interrompe a performance para responder a alguém da plateia, depressa se tornou viral nas redes sociais. “Desculpe, veio ao meu espectáculo e disse que o ‘orgulho é uma treta’?”, questionou Adele, visivelmente irritada, enquanto a plateia vaiava a intervenção. “É assim tão estúpido? Não seja tão ridículo”, acrescentou, antes de continuar o espectáculo no The Colosseum no Caesars Palace, em Las Vegas, onde tem feito residência artística nos últimos três anos.

Desconhece-se se o espectador ficou até ao final do concerto ou se saiu depois do incidente. Nem o Caesars Palace, nem a equipa de Adele comentaram o sucedido.

Adele checks homophobic audience member who yelled “Pride sucks” during her concert:



“Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/eQbsyySxEK — Pop Crave (@PopCrave) June 2, 2024

O concerto em questão aconteceu a 1 de Junho, no primeiro dia do mês do Orgulho, que celebra as conquistas da comunidade LGBTI+. Adele é conhecida por ser apoiante da causa e, no ano passado, usou um vestido com um arco-íris durante os concertos de Las Vegas. Em 2022, também levou uma bandeira do Orgulho para o concerto no Hyde Park, em Londres.

Anos antes, em Junho de 2016, dedicou um concerto em Antuérpia, Bélgica, a todas as vítimas do tiroteio na discoteca Pulse, em Orlando, na Florida. O massacre no bar LGBTI matou 49 pessoas e feriu 53. “A comunidade LGBTI é como se fosse a minha alma gémea desde muito jovem, por isso fico muito comovida”, confessou então.

A residência artística de Adele em Las Vegas continua até 15 de Junho. Em Agosto, ruma a Munique, na Alemanha, para uma série de dez concertos, com 80 mil espectadores em cada noite na Arena Messe.