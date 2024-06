Aos 93 anos, Rupert Murdoch casou-se pela quinta vez

Rupert Murdoch e Elena Zhukova já se casaram. O magnata da comunicação social, de 93 anos, e bióloga molecular reformada, de 67, deram o nó neste sábado, 1 de Junho, em Moraga, a propriedade vitivinícola do noivo, na Califórnia, avança o The Sun, propriedade do grupo News Corporation, com que o australiano fez fortuna.

Os noivos foram fotografados na propriedade de Santa Monica, depois da cerimónia intimista, que contou com alguns convidados sonantes como Robert Kraft, dono da equipa de futebol americano New England Patriots, ou Robert Thompson, director executivo da News Corp.

A noiva, Elena Zhukova, usou um vestido de comprimento midi com decote em barco, assinado pela criadora britânica Emilia Wickstead, acompanhado de um bouquet de lírios do vale. Já o noivo optou por um clássico fato preto, que completou com uma gravata em jacquard amarelo.

Rupert Murdoch married Elena Zhukova yesterday at his Bel Air vineyardhttps://t.co/ddtLnb8ojd pic.twitter.com/qPrZ9hGEHR — Brian Stelter (@brianstelter) June 2, 2024

O noivado de Murdoch e Zhukova foi anunciado em Março deste ano, depois de alguns meses de namoro. O casal foi apresentado pela terceira mulher do magnata, Wendi Deng, no passado Verão, depois de Rupert Murdoch ter terminado o noivado com Ann Lesley Smith, uma antiga capelã da Polícia de São Francisco.

Elena Zhukova também é divorciada, tendo sido anteriormente casada com o empresário britânico nascido na Rússia Alexander Zhukov, de quem teve uma filha, Dasha Zhukova​ — a ex-mulher de Roman Abramovich, o oligarca russo, antigo patrão do Chelsea, que soma as nacionalidades israelita e portuguesa. Os dois divorciaram-se em 2018.

Este é o quinto casamento de Rupert Murdoch, que tem seis filhos: Prudence, de 66 anos, do casamento (1956-1967) com Patricia Booker; Elisabeth, 55, Lachlan, 52, e James, 51 anos, do matrimónio com a jornalista escocesa Anna Torv, que durou mais de três décadas, entre 1967 e 1999; e Grace, 23 anos, e Chloe, de 21, da relação com Wendi Deng, com quem esteve casado entre 1999 e 2013.

Murdoch foi ainda casado com a supermodelo Jerry Hall, entre 2016 e 2022, ex-companheira de Mick Jagger.

De acordo com a revista Forbes, a fortuna do magnata está avaliada em quase 19 mil milhões de dólares (mais de 17,5 mil milhões de euros). Em Setembro de 2023, abandonou a liderança da News Corp, que passou para o filho Lachlan Murdoch.