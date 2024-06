No Bistrô by Vila Foz os clientes podem escolher o peixe na banca

Abriu no Mercado de Matosinhos o Bistrô by Vila Foz, restaurante orientado pelo chef Arnaldo Azevedo. “Cozinha descomplicada”, sugere.

"Peixe directo do mercado para a mesa". O Vila Foz Hotel & Spa já abriu no Mercado de Matosinhos o Bistrô by Vila Foz, um restaurante liderado pelo chef Arnaldo Azevedo, também responsável pelos restaurantes Flor de Lis e Vila Foz.

Ostras, arroz caldoso de peixe ou carabineiro flamejado com batata fósforo e ovo frito. Anuncia o Bistrô que "a paixão do chef pelos peixes e mariscos assume as rédeas da cozinha" num espaço em que os clientes têm a opção de escolher em banca o que querem comer e levar para o restaurante confeccionar.

Foto Bistrô by Vila Foz DR

“O Bistrô oferece uma experiência diferenciadora, focada nas vivências e na cozinha típica de mercado, com um balcão virado para a cozinha que confere uma vista privilegiada sobre o nosso palco gastronómico. Aqui temos mais opções de cozinha tradicional portuguesa, como pratos de tacho, como o arroz de peixe, ou petiscos mais ligeiros, como os bolinhos de bacalhau e os rissóis”, refere em comunicado o chef Arnaldo Azevedo, que em 2022 conquistou a sua primeira estrela Michelin para o Vila Foz. “É uma cozinha descomplicada, com grelhados no carvão e muitos sabores familiares, o espaço que faltava para complementar a oferta que já temos com a cozinha contemporânea do Flor de Lis e a alta gastronomia do Vila Foz.”

O Bistrô by Vila Foz conta com 12 lugares no interior e 28 lugares na esplanada do mercado.