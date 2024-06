Meo é a empresa com menor cobertura 5G

Rede 5G já chega a 70% das freguesias. Desde 2021, operadora do grupo Altice instalou menos de um terço do número de estações 5G da Nos e menos de metade das da Vodafone.

No final de Março, existiam 9999 estações de quinta geração móvel (5G) repartidas por todos os concelhos do continente, Açores e Madeira, chegando a 2176 freguesias (70% do total), embora 55% do total estejam localizadas em áreas predominantemente urbanas.

A Nos continua a ser o operador com mais estações da nova tecnologia (lançada comercialmente em 2021), num total de 4705 estações, seguida pela Vodafone, com 3816. A Meo mantém-se como a empresa com menor número de estações 5G instaladas, com 1478 estações, indicou a Anacom no relatório trimestral de acompanhamento do desenvolvimento da quinta geração móvel, divulgado esta segunda-feira.

Segundo a análise, enquanto a Nos (empresa controlada pela Sonae, dona do PÚBLICO) ultrapassou o patamar das duas mil estações 5G algures no quarto trimestre de 2022, e a Vodafone fê-lo no primeiro trimestre de 2023, a Meo mantém um ritmo consistentemente mais lento de investimento e não chegou ainda às 1500 estações (dados de 31 de Março).

Só durante o primeiro trimestre deste ano Nos e Vodafone instalaram mais 470 e 583 estações, respectivamente, ao passo que a Meo (cuja proprietária, Altice Portugal, está há meses sob rumores de uma venda iminente) instalou apenas mais 19 equipamentos.

Embora exista pelo menos uma estação da nova tecnologia no total dos concelhos do país (308), a maior densidade da rede (maior concentração de estações) corresponde às zonas mais populosas da “faixa litoral ocidental, principalmente entre Viana do Castelo e Setúbal, e da faixa litoral meridional (Algarve)”, onde sazonalmente existe maior número de pessoas.

Visto por outro prisma, “a área total das freguesias onde não existem estações 5G representa 15% do território nacional e, de acordo com o Censos 2021, corresponde a cerca de 8% da população nacional”, ou seja, 828.800 pessoas, considerando os 10,36 milhões de habitantes contabilizados nos últimos censos.

A entidade reguladora sublinha ainda assim que uma freguesia poderá não ter qualquer estação instalada, mas parte do seu território poderá estar coberto por uma estação de base instalada numa freguesia contígua.

Por outro lado, “a referência a 8% da população nacional residente em freguesias onde não existem estações 5G não pode ser interpretada como existindo uma cobertura de 92% da população nacional”, pois a existência de uma ou mais estações “numa dada freguesia não significa a cobertura de 100% da população dessa freguesia”, explica a Anacom.

Em praticamente todas as localidades estão presentes as três redes móveis em 5G: a Nos já está presente nos 308 concelhos do país, a Vodafone chega a 306 concelhos e a Meo a 305. No final do primeiro trimestre, já não existiam concelhos onde só houvesse um operador com 5G instalado e só em cinco concelhos existiam apenas dois operadores concorrentes.

Relativamente à densidade da rede, a Anacom refere que no final do primeiro trimestre existia uma estação base por cada 10 km2 e que existiam, “em média, 97 estações de base 5G por 100.000 habitantes”.

Comparativamente com o resto do país, as unidades administrativas “Douro, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa, Médio Tejo, Alto Alentejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo” mantêm um número “significativamente inferior” de estações.