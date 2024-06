World Athletics cria nova competição em 2026 com recorde em prémios

TT News Agency / VIA REUTERS

O World Athletics Ultimate Championship vai realizar-se de dois em dois anos e irá coincidir, a partir de 2028, com os Jogos Olímpicos.

A World Athletics vai criar uma nova competição global, com início apontado para 2026, em Budapeste, que vai oferecer o maior valor em prémios monetários da história da modalidade. Designado de World Athletics Ultimate Championship (WAUC), este evento vai distribuir 10 milhões de dólares (9,223 milhões de euros) e colocará em confronto campeões olímpicos, mundiais, vencedores da Liga Diamante e líderes mundiais do ano.

O WAUC, que proporcionará 150.000 dólares (138.341 euros) aos atletas que conquistarem a medalha de ouro, terá a edição inaugural em Setembro de 2026, na capital da Hungria, e vai realizar-se a cada dois anos.

"Com apenas os melhores dos melhores em exibição, e passando directamente para as meias-finais e finais, criaremos uma pressão imediata para o desempenho dos atletas que desejam conquistar os títulos", explicou o presidente da World Athletics, Sebastian Coe, em comunicado.

Cada prova será disputada pelos oito ou 16 atletas mais bem classificados do ranking de cada disciplina e a competição poderá fazer alguma sombra aos Jogos Olímpicos, uma vez que coincidirá com o maior evento desportivo mundial a cada quatro anos, o primeiro em 2028, na segunda edição do Ultimate Championship.

O anúncio desta segunda-feira é reflexo da promessa feita por Sebastian Coe de recompensar de forma mais generosa os atletas de topo e pode ser visto com desagrado pelo Comité Olímpico Internacional (COI).

A World Athletics vai autorizar os atletas a promoverem os seus patrocinadores durante a nova competição, de uma forma que estão impedidos de fazer nos Jogos Olímpicos, devido à política do COI de protecção aos seus próprios patrocinadores.

De acordo com Sebastian Coe, vai "estabelecer-se uma nova bitola para competições de atletismo", apresentando "as maiores estrelas": "Será um evento global imperdível e significará que o atletismo realizará um grande campeonato todos os anos".