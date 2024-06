Seleccionador da Alemanha chocado com inquérito “racista” de canal televisivo

Julian Nagelsmann, actualmente treinador da selecção alemã, condenou publicamente um inquérito feito pela ARD, um canal público nacional, que procurava averiguar se os participantes preferiam ter mais jogadores brancos na equipa, avança o The Guardian.

No passado sábado, o médio alemão Joshua Kimmich já se tinha pronunciado sobre a sondagem que considerou “absolutamente racista”. “É uma loucura uma emissora pública fazer uma pergunta destas”, acrescentou.

Nagelsmann, em conferência de imprensa realizada no centro de treinos da selecção, foi mais longe e disse que não só o chocava o facto de serem feitas perguntas deste género, mas de as pessoas “realmente responderem”.

O inquérito abrangeu 1304 participantes aleatórios e questionava se preferiam ver mais jogadores brancos a jogar com a camisola alemã, sendo que 21% dos inquiridos responderam afirmativamente.

“Há pessoas na Europa que tiveram de fugir por causa da guerra, de factores económicos, de catástrofes ambientais, pessoas que simplesmente querem ser acolhidas”, continuou Nagelsmann, advertindo: “Temos de nos questionar sobre o que estamos a fazer, neste momento, sobre o assunto. Nós, na Alemanha, estamos a fazer muito e muito bem, mas quando dizemos uma coisa destas, acho que é uma loucura fecharmos os olhos e simplesmente ignoramos estas coisas”.

“Acho sempre bizarro que todos nós vamos de férias para conhecer outras culturas e depois vêm cá outras culturas e nós queixamo-nos disso. É bizarro", insistiu o seleccionador, que aproveitou para reforçar o comentário feito por Kimmich no sábado: “Estamos a jogar um Campeonato da Europa para todos no país. E qualquer pessoa que possa jogar futebol de topo é convidada a ser jogador nacional e a dar tudo pelo seu país. E é isso que estamos a fazer. E espero nunca mais ter de ler sobre um inquérito tão mau.”

A Alemanha vai defrontar a Ucrânia nesta segunda-feira, em Nuremberga, no primeiro jogo de preparação para o Euro 2024. Na sexta-feira, medirá forças com a Grécia, em Mönchengladbach, naquele que é o último jogo de preparação antes de se estrear no torneio contra a Escócia, em Munique, a 14 de Junho.