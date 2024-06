Roberto Martínez e a troca no meio-campo: “É uma oportunidade para o Matheus”

O tema principal da primeira conferência de imprensa de Roberto Martínez na contagem decrescente para o Euro 2024 deveria ter sido a Finlândia, adversário que vai defrontar hoje (19h45, RTP), no Estádio de Alvalade, no primeiro de três jogos de preparação. Mas a lesão de última hora de Otávio e a correspondente chamada de Matheus Nunes saltaram para a linha da frente.

Otávio sofreu uma lesão no último jogo que realizou nesta temporada pelo Al Nassr, na final da Taça do Rei, na Arábia Saudita, e não recuperará a tempo de servir a selecção no Campeonato da Europa. O jogador foi avaliado nesta segunda-feira pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que confirmou a indisponibilidade.

Para suprir esta lacuna, Roberto Martínez chamou Matheus Nunes, médio todo-o-terreno que tem tido muito poucas oportunidades na selecção (apenas 64 minutos jogados com o actual seleccionador, num encontro particular), mas que foi importante na época do Manchester City (31 jogos, 16 como titular).

“É uma notícia triste, porque o Otávio dá tudo pela selecção, foi importante na fase de apuramento, mas são coisas do futebol. A nível de equipa, é uma oportunidade para o Matheus, que trabalhou os conceitos e o papel do Otávio, fez um bom jogo contra a Suécia e é uma oportunidade importante para a carreira do Matheus”, explicou, encarando esta opção como natural e “óbvia”.

Do ponto de vista físico, Martínez acredita que o jogador estará em condições perfeitas para o primeiro jogo, mas admite que seja necessário trabalho durante o treino para poder elevar o jogador ao melhor nível. “Ele só tem aproveitar a oportunidade e desfrutar”.

João Palhinha, outro dos médios convocados para o Euro 2024 e nesta segunda-feira chamado a dar voz ao grupo, na Cidade do Futebol, em Oeiras, também já comentou a chegada de Matheus Nunes, antigo companheiro de equipa no Sporting, e o azar de Otávio. “É sempre duro quando isto nos acontece. A equipa estará com ele, tenho a certeza que ele nos vai continuar a apoiar. O Matheus conhece bem este espaço, conhece bem os colegas, e com as qualidades que tem vai seguramente ajudar-nos”.

Numa época longa e desgastante, com vários jogadores envolvidos nas decisões das competições nacionais e internacionais até há poucos dias, o descanso assume um papel relevante. Nesse sentido, Roberto Martínez decidiu dar uma semana de férias a cada atleta, o que significa que Portugal só contará com Ruben Neves e Cristiano Ronaldo, por exemplo, para o terceiro embate de preparação, com a Irlanda.

“Tive oito dias de descanso. Se me perguntar se é suficiente, não sei responder. O mister Martínez soube dar este espaço à maior parte dos jogadores e este tipo de mentalidade também nos ajuda a chegar mentalmente mais frescos ao Europeu”, afirmou João Palhinha.

Para o seleccionador nacional, o jogo de hoje com a Finlândia (e os que se seguem, antes da estreia no Europeu, no dia 18) insere-se num “período de preparação muito importante”, com o objectivo de “ter os jogadores individualmente a um nível óptimo”, mas também de trabalhar a parte emocional em conjunto com o apoio dos adeptos.

Sobre as escolhas para terça-feira, apenas duas certezas, nem Pepe (“precisa de mais três ou quatro dias” para estar pronto a competir) , nem Nelson Semedo (“não queremos arriscar”) irão a jogo. Quanto ao sistema a utilizar, depende sempre do adversário e da estratégia definida, o que equivale a dizer é informação que fica dentro dos limites da Cidade do Futebol: “Precisamos de ser uma equipa flexível e continuaremos a trabalhar nesse sentido”.