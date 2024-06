Matheus Nunes substitui Otávio nos convocados para o Euro 2024

Médio do Al Nassr lesionou-se no passado fim-de-semana e não vai recuperar a tempo de competir pela selecção na Alemanha.

No início da semana de trabalhos de preparação para o Euro 2024, a selecção nacional foi forçada a operar uma alteração. Otávio está indisponível por razões de ordem física e o seleccionador, Roberto Martínez, chamou Matheus Nunes para o substituir.

Otávio sofreu uma lesão no último jogo que realizou nesta temporada pelo Al Nassr, na final da taça, na Arábia Saudita, e não recuperará a tempo de servir a selecção no Campeonato da Europa.

"Otávio foi esta segunda-feira avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF que concluiu pela impossibilidade de o jogador recuperar a tempo de participar no Campeonato da Europa, na Alemanha", esclareceu a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado.

Roberto Martínez também já se pronunciou sobre esta alteração forçada, lamentando o infortúnio do médio do Al Nassr. "É uma notícia triste, porque o Otávio dá tudo pela selecção, foi importante na fase de apuramento, mas são coisas do futebol. A nível de equipa, é uma oportunidade para o Matheus, que trabalhou os conceitos e o papel do Otávio, fez um bom jogo contra a Suécia e é uma oportunidade importante para a carreira do Matheus".

João Palhinha também já comentou a chegada de Matheus Nunes, antigo companheiro de equipa no Sporting. "É sempre duro quando isto nos acontece. A equipa estará com ele, tenho a certeza que ele nos vai continuar a apoiar. O Matheus conhece bem este espaço, conhece bem os colegas, mas com as qualidades que tem vai seguramente ajudar-nos”.

Matheus Nunes praticamente não tem tido oportunidades na selecção desde a chegada de Roberto Martínez. Esteve convocado para o jogo no Luxemburgo, na fase de qualificação, mas não chegou a sair do banco, e jogou 63 minutos no particular com a Suécia, em Março (5-2). Ao serviço do Manchester City, fez 31 jogos nesta época, 16 como titular.