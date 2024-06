Terça na TV: Se Isto É Um Homem entre Clippers e a N2

A história do Concorde, a preparação para o Euro 2024 e os filmes O Prodígio, Notre-Dame em Chamas e Amadeo são outros destaques do dia.

CINEMA

O Prodígio

AXN Movies, 14h52

Bobby Fischer nasceu em Chicago (EUA), a 9 de Março de 1943. Atraiu a atenção do público norte-americano para o xadrez quando, com apenas 15 anos de idade, se tornou o mais jovem Grande Mestre internacional da história da modalidade. Considerado um dos melhores jogadores de sempre, Fischer ganhou fama global quando, em 1972, derrotou o russo Boris Spassky, na altura campeão mundial, num confronto memorável em Reiquejavique (Islândia), em plena Guerra Fria.

Com realização de Edward Zwick e argumento de Steven Knight, este filme conta a sua história. O elenco conta com Tobey Maguire, Liev Schreiber e Lily Rabe, entre outros.

Notre-Dame em Chamas

AMC, 20h23

Apoiado em imagens reais transmitidas na altura um pouco por todo o mundo, este filme dramático desenvolve-se em torno dos eventos de 15 de Abril de 2019, em Paris, quando a catedral de Notre-Dame enfrentou o maior incêndio da sua história. Durante dias, homens e mulheres arriscaram as suas vidas para controlar o fogo e evitar o colapso de um dos maiores ícones da capital francesa. A realização é de Jean-Jacques Annaud (O Nome da Rosa, Sete Anos no Tibete, Dois Irmãos, A Hora do Lobo), que também escreve o argumento a meias com Thomas Bidegain.

Amadeo

RTP1, 22h51

Depois de ter realizado o biopic de Florbela Espanca, em 2012, e de se ter dedicado a Al Berto, em 2017, Vicente Alves do Ó lançou-se, em 2023, à história de Amadeo de Souza-Cardoso, figura maior da pintura modernista portuguesa. Com Rafael Morais no papel titular, o filme conta ainda com Ana Lopes, Raquel Rocha Vieira, José Pimentão, Rogério Samora, Lúcia Moniz, João Cachola, Sara Carinhas e Eunice Muñoz.

SÉRIE

Clipped: Escândalos nos Los Angeles Clippers

Disney+, streaming

Estreia. Do podcast The Sterling Affairs nasce, pela mão de Gina Welch, esta minissérie dramática sobre o escândalo desportivo protagonizado por Donald Sterling em 2014. O advogado/empresário era dono dos Los Angeles Clippers há mais de três décadas quando foi banido da NBA por causa de comentários racistas apanhados em conversas telefónicas com a amante. O actor Ed O’Neill (o patriarca da sitcom Uma Família Muito Moderna) assume o papel de Sterling; Laurence Fishburne, o do treinador Doc Rivers.

DOCUMENTÁRIOS

Concorde: A História Não Contada

RTP2, 20h43

A história do avião comercial supersónico é contada em dois episódios (o segundo vai para o ar depois de amanhã). A narrativa vai desde a corrida à construção do primeiro aparelho do género entre grandes potências dos anos 1960 (EUA, União Soviética e o consórcio franco-britânico que haveria de produzir o Concorde) até ao acidente que vitimou 113 pessoas no ano 2000 e acabaria por levar à paralisação do modelo.

Se Isto É Um Homem

RTP2, 22h57

Realizado por Marco Turco, em 2021, debruça-se sobre a vida do escritor italiano Primo Levi, o sobrevivente ao Holocausto que escreveu Se Isto É Um Homem. Ao registar as suas memórias do campo de concentração de Auschwitz nesse livro, Levi criava uma obra-prima da literatura e tornava-se, como sublinha a sinopse deste docudrama, “um símbolo da maior tragédia colectiva do século XX”.

N2 - A Estrada Que nos Une

TVCine Edition, 23h05

A cada vez mais popular Estrada Nacional 2, que atravessa Portugal de Norte a Sul – de Chaves a Faro, mais concretamente – ao longo 738,5 quilómetros, é retratada por Fernando Centeio, que conta a história “desta espinha dorsal” do país através de imagens de arquivo e testemunhos actuais.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Finlândia

RTP1, 19h37

Em directo do Estádio José Alvalade, em Lisboa, a RTP transmite o encontro particular entre a selecção das “quinas” e a equipa finlandesa. Serve de preparação para o Euro 2024, que arranca a 14 de Junho, na Alemanha, e onde Portugal irá disputar o grupo F com a República Checa (a primeira adversária na competição, num jogo marcado para dia 18 de Junho, em Leipzig), a Geórgia e a Turquia.