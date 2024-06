Milhões de clientes da Ticketmaster podem ter sido afectados por roubo de dados

Verificar a conta bancária, especialmente eventuais movimentos no cartão de crédito, estar atento a emails ou mensagens no telefone que pareçam muito reais e peçam mudanças de palavra-passe ou sugiram que é preciso agir urgentemente: não são cuidados inerentes à compra de um bilhete para um espectáculo. Mas quem tenha adquirido ingressos através da Ticketmaster deve tê-los. Uma das maiores empresas de bilhética do mundo foi atacada a 20 de Maio por piratas informáticos que ameaçam vender os dados de mais de 560 milhões de clientes e as autoridades de vários países estão já a investigar o caso.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt