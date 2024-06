Gonçalo Calado: navios afundados, sardinhas e orcas

O biólogo Gonçalo Calado é há muito uma voz crítica ao modo como os políticos desvalorizam as recomendações científicas para os limites de pesca, com grande destaque para a captura de sardinha. Esteve envolvido no afundamento de quatro navios no Algarve, que atraem muitos mergulhadores. Quem também afunda alguns navios na Península Ibérica (neste caso, veleiros) são as orcas, outro tema da nossa conversa.

Gonçalo Calado é professor de Ecologia e Biologia Marinha na Universidade Lusófona, em Lisboa, e também investigador no MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. Doutorou-se em Biologia na Universidade de Santiago de Compostela em 2001. Foi assessor do secretário de Estado do Ambiente entre 2009 e 2011, tendo sido responsável pelas questões marinhas, das pescas, da agricultura e da conservação.

Foi também gestor da Iniciativa Gulbenkian Oceanos, que visava a protecção, conservação e boa gestão dos oceanos e dos ecossistemas marinhos. Foi vice-reitor de Investigação e Internacionalização da Universidade Lusófona e, somando a isso tudo, é instrutor de mergulho.

