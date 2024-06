Primeira semana de Junho traz descida de temperatura e possibilidade de aguaceiros

Nos próximos dias haverá uma ligeira descida de temperatura, sobretudo no litoral do país, mas no interior a temperatura pode subir. Há previsões de chuva e trovoada para o final da semana.

Depois de alguns dias com temperaturas elevadas e céu limpo, as temperaturas vão descer nos próximos dias em Portugal continental e há também possibilidade de chuva. “A temperatura nas regiões do interior vai variar entre os 30 e os 35 graus Celsius até quinta-feira. Na sexta-feira desce por volta de 30 graus, e a partir de sábado já não deverá chegar sequer aos 30”, explica Paula Leitão, meteorologista de serviço no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No sábado, prevê-se uma temperatura máxima de 24ºC para Lisboa e de 23ºC no Porto e em Faro. ​

Estão a formar-se nuvens no interior da região centro que podem vir a “desenvolver-se mais e dar origem a aguaceiros e até trovoada”, explica a meteorologista Paula Leitão. Estes eventos são mais prováveis em “zonas de montanha”. Na quinta e na sexta-feira, segundo o IPMA, registar-se-ão também períodos de céu muito nublado, podendo já haver aguaceiros “acompanhados de trovoada”.​

As condições para aguaceiros e trovoadas vão manter-se nas regiões do interior durante o resto da semana, incluindo no fim-de-semana. Começam a partir de quinta-feira, durante a tarde. Na sexta-feira, a possibilidade de aguaceiros difunde-se para o restante território continental.

A partir de quarta-feira haverá uma “pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste”, lê-se no site do IPMA. No entanto, a temperatura pode vir a subir no interior, contrariamente ao que se verifica no litoral, onde os próximos dias vão assumir uma tendência de “descida gradual da temperatura”.

O vento vai manter-se fraco, tornando-se “temporariamente” moderado no litoral e terras altas.

A previsão do IPMA aponta para que no sábado as temperaturas voltem a descer e se mantenham os valores mais baixos nos dias seguintes.

Na Madeira estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros e céu geralmente muito nublado no final da semana. Nos Açores, o IPMA refere que está também previsto céu muito nublado e aguaceiros, tanto na quarta como na quinta-feira.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para esta semana corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.

