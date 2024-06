Coldplay conseguiram reduzir pegada de carbono da digressão em mais de metade

O plano para reduzir a pegada de carbono das digressões dos Coldplay parece estar a resultar melhor do que o esperado. De acordo com o último balanço, os primeiros dois anos da digressão Music of the Spheres, com a qual passaram por Portugal em Maio de 2023 (com quatro concertos em Coimbra), produziram menos 59% de emissões do que o tour anterior. Há um ano, a banda dava conta de uma redução de 47%.

Os resultados provêm de uma lista de medidas implementadas pelo grupo e anunciadas em 2021, que vão desde usarem uma pista de dança que gera electricidade quando os fãs saltam até uma planificação mais rigorosa das viagens de avião, recorrendo a outros transportes, menos poluentes, sempre que possível, sem esquecer a iluminação mais eficiente ou a construção de cenários com materiais sustentáveis.

Paralelamente, a banda inglesa, que tinha prometido plantar uma árvore por cada bilhete vendido para os concertos e financiar projectos de plantação, informou que, até ao momento, já foram plantados sete milhões de árvores.

Ainda assim, o grupo, que se manifesta “grato pela ajuda de todos até agora”, frisa num comunicado, partilhado nas redes sociais, que “como banda e como indústria, estamos muito longe de onde precisamos de estar”.

Os números foram avaliados e verificados pela iniciativa de soluções ambientais do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e o professor John E Fernandez, responsável pelo departamento, não se coibiu, numa mensagem escrita, de elogiar a banda por “estabelecer um novo padrão para toda a indústria musical”.

Os fãs também são exortados a contribuir para o compromisso, com uma aplicação que mede a pegada ecológica e que incentiva os fãs a circularem em meios de transporte mais sustentáveis.