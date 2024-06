Um morto e um ferido em colisão de dois aviões no Beja Air Show

Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida numa colisão entre dois aviões durante uma demonstração aérea no festival Beja Air Show, este domingo. O acidente foi confirmado em comunicado pela Força Aérea.

O incidente aconteceu por volta das 16h05 junto à Base Aérea n.º 11, onde decorre o festival aéreo, que foi "imediatamente interrompido", de acordo com a mesma fonte. O grupo que fazia a demonstração era a patrulha ibérica Yakstars e a vítima mortal é de nacionalidade espanhola.

"É com enorme sentimento de pesar e de consternação que a Força Aérea presta as maiores condolências à família, amigos e conhecidos, estando profundamente solidária nesta hora de perda", escreveu a Força Aérea.

O momento em que os dois aviões colidem no Beja Air Show. pic.twitter.com/fHKGS1kJk3 — Mundo Vivo (@mundo__vivo) June 2, 2024

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram o momento do choque entre dois aviões que circulavam numa formação com seis aeronaves. Após o embate, um dos aviões acabou por despenhar-se, explodindo de imediato, enquanto o outro envolvido na colisão aterrou de emergência.

O Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Baixo Alentejo confirmou o alerta para a ocorrência às 16h15. A Força Aérea referiu que estiveram no local meios de socorro "a prestar emergência, de acordo com o plano de segurança estabelecido que foi imediatamente accionado".

O Beja AirShow decorria este fim-de-semana na Base Aérea n.º 11. O festival estava inserido nas comemorações do 72.º aniversário da Força Aérea. Além de demonstrações aéreas como a que decorria, o evento incluiu exposições estáticas de aviões, baptismos de voo e experiências em simuladores de voo e realidade virtual.