Amigos no trabalho: como fazer amizades no emprego sem deixar de ser profissional

Tens dificuldade em construir novas relações no emprego? Actividades pós-laborais, conversas casuais ou mesmo a partilha de refeições são oportunidades para criar amizades com colegas.

Ter conexões significativas no local de trabalho é essencial para o sucesso tanto pessoal como organizacional. A maior parte das pessoas forma estes laços naturalmente, uma vez que passamos uma parte significativa das nossas vidas no trabalho.

Depois de saírem da universidade, muitas pessoas na casa dos 20 mudam-se para outras cidades em busca de novas oportunidades de carreira, onde enfrentam a tarefa de criar um novo círculo social a partir do zero. O local de trabalho torna-se o lugar ideal para as pessoas se conectarem.

Actividades como um café ou um copo depois do trabalho, praticar desportos de equipa ou simplesmente partilhar refeições tornam-se oportunidades para estabelecer ligações com os colegas. Estas interacções não só ajudam a combater sentimentos de isolamento como também acrescentam um senso de camaradagem e apoio à rotina diária de trabalho.

No entanto, à medida que as pessoas atingem marcos importantes na vida, como o casamento ou a constituição de uma família, naturalmente, as suas prioridades mudam. Os divertidos agrupamentos pós-trabalho e os encontros casuais começam a ficar para trás, substituídos pelos compromissos familiares e as responsabilidades domésticas.

Consequentemente, é possível que a manutenção de amizades no emprego se torne mais difícil com o passar do tempo. Equilibrar o crescimento profissional com a vida pessoal leva muitas vezes a uma diminuição na frequência e na profundidade destas relações, preservando ao mesmo tempo as ligações já estabelecidas.

Fazer amigos no trabalho

Há uma diferença entre as típicas relações entre colegas de trabalho e verdadeiras amizades. De um modo geral, as pessoas com quem trabalhamos não são necessariamente nossas amigas. Na nossa vida pessoal, muitas das vezes são necessários anos de confiança para que alguém entre no nosso círculo de amigos.

No entanto, muitos de nós conseguimos desenvolver amizades com colegas com quem trabalhamos – muitas vezes durante anos. Por exemplo, fiz amigos no meu emprego que respeito e em quem confio imenso – um dos meus melhores amigos é alguém que conheci no trabalho. A nossa amizade continuou a prosperar muito depois de eu ter deixado esse emprego.

Dito isto, partilho os meus segredos mais profundos e obscuros com os meus amigos de trabalho? Nope. Então, será que vale a pena? Em suma, sim – mesmo as relações constituídas por laços mais fracos podem ser benéficas. Mas isso depende da profundidade e da natureza da relação.

As vantagens da amizade no trabalho

As amizades podem resultar em benefícios substanciais. Um inquérito de 2021 sobre amizades e a felicidade no local de trabalho revelou que 57% dos trabalhadores afirmaram que ter um amigo no trabalho aumentava significativamente a sua satisfação profissional.

Além disso, 22% dos participantes acreditam que essas amizades aumentaram a sua eficiência. Outros 21% consideram que estas ligações estimularam a inovação.

Quando os trabalhadores estão felizes, empenhados e produtivos, e a organização satisfaz as suas necessidades individuais, é mais provável que atinjam o seu potencial máximo.

Conexões e comunidade são essenciais para o local de trabalho. Ajudam-nos a criar um sentimento de pertença, reforçam os contratos psicológicos com os nossos empregadores e ajudam-nos a continuar motivados e eficientes. Relações fortes podem facilitar a comunicação e a partilha de conselhos entre colegas.

No entanto, é importante notar que as amizades no local de trabalho podem ter um lado negativo. Estas podem ser problemáticas devido a rumores sobre relacionamentos, nepotismo e favoritismo, para citar alguns. O conceito de “trabalho” e “diversão” pode muitas vezes entrar em conflito quando objectivos de carreira se cruzam ou, pior ainda, quando existe um conflito. Dito isto, muitas destas questões podem ser atenuadas com fronteiras claras e comunicação.

Prevenir o burnout

Os trabalhadores não são os únicos que beneficiam de amigos no trabalho – existem também vantagens significativas para os chefes. Promover o envolvimento dos trabalhadores através de uma cultura de trabalho respeitosa e inclusiva, por exemplo, diminui a taxa de rotatividade dos trabalhadores.

Trabalhadores com amigos no local de trabalho têm duas vezes mais probabilidade de sentirem paixão pelas suas funções. Estes indivíduos também tendem a interagir com os clientes, a realizar um trabalho de elevada qualidade e a expressar um maior grau de bem-estar do que aqueles que não os têm.

Para além de criar uma atmosfera de apoio, estas amizades levam a que as pessoas tenham uma menor tendência para procurar outras oportunidades de emprego.

Amizades intergeracionais

É importante cultivar amizades intergeracionais no emprego. E deves considerar expandir o teu networking para tirar o máximo partido destas relações significativas.

No entanto, estabelecer amizades com supervisores pode ser um desafio. Estas relações comportam o risco de nepotismo e podem comprometer a integridade e a eficácia do local de trabalho.

Um estudo realizado no sector da saúde revelou que profissionais de saúde que já se sentiram tratados de maneira injusta têm uma maior probabilidade de se sentirem desmotivados, afectando o seu desempenho profissional.

Isto ilustra a dificuldade das organizações em combater percepções de nepotismo e, ao mesmo tempo, promover a confiança e a camaradagem entre funcionários. Amizades com superiores podem funcionar contra relações pessoais e a organização como um todo.

Em vez disso, as organizações devem dar prioridade a programas de mentoria. Juntar funcionários mais jovens com os mais experientes fornece-lhes orientação, feedback e apoio, colmatando as diferenças entre o indivíduo e a organização. A mentoria é também uma óptima forma de eliminar as eventuais diferenças geracionais.

Quer se trate de um programa tradicional entre pares ou de alguém que te toma sob a sua alçada, as recompensas são significativas. Cerca de 70% das empresas da Fortune 500 têm algum programa de mentoria, o que demonstra o seu valor.

O que fazer e o que não fazer

Para garantir que as amizades no local de trabalho são positivas e não resultam em consequências, existem algumas directrizes e limites essenciais que os trabalhadores devem considerar seguir.

Faz o esforço de cumprimentar os teus colegas de trabalho, celebra as suas conquistas e convida-os para almoçar ou para a happy hour depois do trabalho. Mantém o profissionalismo no trabalho, mesmo quando estiveres a passar tempo com amigos. Lembra-te que o supervisor pode estar a ver. Sê gentil com aqueles que te rodeiam: evita comportamentos que possam excluir os outros e afasta-te da bisbilhotice. Embora nem toda a gente consiga formar amizades naturalmente, manter uma atitude de respeito é fundamental. Lida com os conflitos de forma madura: se tu e o teu amigo de trabalho começarem a ter problemas na vossa relação, não o culpes nem faças ghosting. Abordem os problemas com maturidade e trabalhem em conjunto para os resolver. Equilibra a socialização com o trabalho: se a tua amizade está a ocupar-te demasiado tempo ou a afectar a tua produtividade, ajusta a forma como vocês interagem no trabalho. Não te envolvas com favoritismos: certifica-te de que a amizade não conduz ao nepotismo, já que podem prejudicar a dinâmica e a confiança da equipa. Respeita a privacidade: não partilhes informações pessoais sobre os teus amigos de trabalho com outros colegas sem autorização. Comunica de forma clara e respeita os limites dos teus colegas.

Ter amigos no trabalho pode ser algo bom – é bom para a saúde mental e física, permite evitar a solidão e as organizações têm um melhor desempenho. Mas, tal como em todas as relações, é importante lembrar e respeitar sempre os limites.

Exclusivo P3/ The Conversation

Jason Walker é Director do Curso e Professor Associado de Psicologia Industrial-Organizacional e Aplicada na Universidade Adler