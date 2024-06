Complemento Solidário para Idosos. Esclarecer é preciso!

Um cidadáo com pensão de 515 euros x 14 meses já tem um rendimento anual superior em 2 euros ao valor máximo anual que a portaria define para beneficiar do CSI e chegar aos 600 euros mensais.

Através da Portaria 154-A/2024/1, publicada em 22 de Maio de 2024, foi dada a conhecer a actualização extraordinária do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos (CSI) com efeitos a partir de 1 de junho de 2024, correspondendo a uma atualização de 9,1 % face ao valor que estava fixado para 2024. O Complemento, criado em 2005, tem como objetivo “combater a pobreza dos idosos com rendimentos mais baixos, obedecendo a sua atribuição e manutenção a critérios de apuramento dos recursos dos requerentes e dos titulares da prestação”.