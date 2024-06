Yusra Mardini: “Cheguei a um ponto em que pensei que o meu sonho nunca se iria realizar”

A nadadora síria reformou-se aos 25 anos da competição profissional para se dedicar ao trabalho humanitário com refugiados. “Sabemos que as pessoas ainda estão a atravessar, é necessária muita ajuda.”

Esta é a pergunta que mais fazem a Yusra Mardini: o que lhe passava pela cabeça enquanto nadava no Mar Egeu a puxar um bote com 18 pessoas? “Nada”, responde. Aos 17 anos, o instinto de sobrevivência falou mais alto e a jovem e a irmã salvaram-se, bem como todos os sírios a bordo. A história de ambas chegou ao cinema com As Nadadoras e inspirou milhares à volta do mundo. “Não sou apenas uma nadadora olímpica, o meu papel no mundo é muito maior do que isso”, declara emocionada ao PÚBLICO.