Sporting conquista Taça e faz pleno no andebol nacional

O Sporting conquistou neste domingo, pelo terceiro ano consecutivo e pela 18.ª vez na sua história, a Taça de Portugal masculina de andebol, ao derrotar o FC Porto por 34-30 na final, disputada no Pavilhão Multiusos de Viseu. Foi o culminar de uma época perfeita dos “leões” nas competições domésticas.

O FC Porto, a defender em 6x0, até começou melhor e chegou a dispor de uma vantagem de 0-3, mas o Sporting reencontrou-se e virou o jogo a 6-5, começando a ganhar ascendente no jogo. A cinco minutos do intervalo, o campeão nacional chegou a dispor de cinco golos de vantagem, que ficaria reduzida para quatro no final do primeiro tempo.

O domínio do Sporting manteve-se no reatamento, até que alguns desentendimentos no banco lisboeta deixaram a equipa em inferioridade numérica. Aproveitou o FC Porto para recuperar e diminuir a diferença para um golo apenas (23-22), mas a resposta do rival, que contou com o guarda-redes argentino Leonel Maciel em bom plano, foi contundente. E a 10 minutos do fim já tinha recuperado quatro golos de antagem (29-25), margem que conseguiu segurar até ao final da partida.

Recordista de títulos na Taça de Portugal, o Sporting distanciou-se ainda mais do segundo clube mais vitorioso, o ABC (soma 12), enquanto o FC Porto tem nove triunfos na Taça, competição que venceu pela última vez em 2020-21.

Este troféu junta-se, de resto, ao de campeão nacional (terminou com quatro pontos de vantagem sobre os “dragões”) e ao da Supertaça (bateu o FC Porto nas meias-finais e o Benfica na final), completando uma temporada de sonho.